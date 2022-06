Relax! Een spa voor elke badkamer

In het Latijn staat spa voor “salus per aquam” of “sanitas per aquam” oftewel gezondheid door water. Een mooie ruime betekenis die, als we er iets langer over nadenken, eigenlijk wel voor elke badkamer geldt. Toch is een spa net iets anders dan de huis-tuin-en-keuken badkamer waarin wij onze dagelijkse douche nemen. Het is een ruimte die net wat extra's heeft. Dat kan 'm zitten in bijzondere faciliteiten zoals een whirlpool, een stoombad of een sauna, maar ook in een bijzonder rustelement of een extra luxe douche. In dit Ideabook bekijken we mogelijkheden om ook van jouw badkamer een spa te maken.