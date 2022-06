5 moderne woonkamers met een open keuken

Een ingenieuze open ruimte structuur zien we in ons volgende project, waarbij we een aangename studio met veel kleur en helderheid presenteren. Hier is bijzondere zorg besteed aan de opstelling van de drie functionele gebieden. In dit geval is de keuken op goede wijze gescheiden van de rest van de ruimte. De compactheid van de rode kleur zorgt hier voor een duidelijke scheiding die tegelijkertijd goed verbonden is met door de aanwezigheid van de details op het plafond, de verlichting en de overige decoratie waarin de rode kleur terugkomt.