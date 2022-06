Oude boerderij met moderne uitbreiding in Laren

Een boerderij kan een prachtig tweede leven krijgen als woonhuis. Soms is de boerderij zelf niet groot of ruim genoeg om als volledige woning te kunnen dienen. Maas Architecten heeft hiervoor een hele creatieve oplossing bedacht. Een uitbreiding aan een oude boerderij in een moderne stijl. De moderne uitbouw vormt aan de ene kant een groot contrast met het oude gedeelte, maar in combinatie met de omgeving en het landschap wordt het een prachtige eclectische eenheid. En wist je dat Albert Mol in deze boerderij gewoond heeft? Dat maakt het toch al unieke karakter van deze prachtige woonboerderij nog bijzonderder!