Tips en trucs om je huis goedkoop (maar stijlvol!) in te richten

Voordat we bij onze laatste tip belanden, noemen we graag nog deze optie: ga voor het 'herbestemmingsplan'. Kies voor het gebruiken van meubels die eerder een heel andere functie hadden. In deze slaapkamer zien we dat knap gedaan door een oude 'locker' te gebruiken als kledingkast. De functie van een locker is natuurlijk in eerste instantie niet om in een slaapkamer de kleding in op te bergen. En toch doet de oude metalen kast het hier wonderwel. Ongetwijfeld is er aan de binnenzijde van de kast wat gesleuteld voor wat betreft het plaatsen van de planken, maar de look is hetzelfde en het is precies die uitstraling die deze vintage slaapkamer een bijzondere persoonlijke extra dimensie geeft. Heb je nota bene het pallet bed al gezien? Over budgetteren gesproken!