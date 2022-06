Boekenliefhebbers meld je! 6 stijlvolle boekenkasten voor in huis

Na jaren van dalende verkoop schetste laatst een bijzonder nieuwsbericht onze verbazing: er zit weer een stijgende lijn in de boekverkoop. En dus is het weer de hoogste tijd om onze aandacht te richten op een bijzonder meubel dat enige tijd uit de gratie leek: de boekenkast. Samen met de boekverkoop zien we ook voor wat betreft de boekenkast een stijgende lijn. Prachtig want niet alleen is een boekenkast een prachtige manier om je intellectuele rijkdom tentoon te stellen, het is ook een decoratieve muurvuller voor wie minder belezen is. Helemaal geen boekenwurm en ook niet de intentie om je bij die intellectuele club te vervoegen? Doe zoals bij de Ikea en zet gewoonweg dummy's in je boekenkast.

In dit Ideabook bekijken we een zestal bijzondere boekenkasten om de inspiratie voor in eigen huis op te baseren. We bekijken een traditionele invulling maar zien ook meer moderne oplossingen voor de hedendaagse boekenwurm.