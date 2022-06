Oosters en industrieel in een prachtige samensmelting

Voor we verder gaan kijken naar het indrukwekkende interieur van dit huis, bekijken we in dit overzicht de plattegrond van de woning. Links zie je de open woonkamer, eetkamer en keuken. Vooral de keuken is op een mooie manier aangebracht: smal, maar erg lang en daardoor wordt de oppervlakte van het huis optimaal benut. Als je vanuit de woonkamer de gang inloopt, heb je links de badkamer en rechts een slaapkamer. Even verder kom je nog twee slaapkamers tegen. Met drie slaapkamers dus een heel mooi en compleet appartement!