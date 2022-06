Een zeer persoonlijk ontworpen huis

Vanaf de straat zie je gelijk een mooi en opvallend bouwwerk waarin verschillende bouwvolumes op een erg mooie manier in elkaar overlopen. Elisabeth is dichteres en Hugo is jurist en in zowel hun werk als in hun persoonlijkheid zorgt dat voor bijna tegenstrijdige uitgangspunten waar het op het ontwerp van het huis aankomt. Je kunt dat ook wel zien als je een beetje naar de ontworpen structuur kijkt: een perfecte balans van moderne en meer landelijk-rustieke elementen is zichtbaar. Dit geldt ook zeker voor het ontwerp van de tuin zoals dat te zien is: natuurlijk, maar wel heel strak geordende en perfect de lijnen van het huis volgend. Het wekt direct interesse in de achterkant van het huis!