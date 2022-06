6 leuke en inspirerende cottages die je zelf kunt bouwen

In vergelijking met het eerste kleine chalet dat we net hebben gezien, zie je hier een veel meer chique variant. Op een fraaie natuurlijke hoogte gelegen is deze woning met extra veel ramen gebouwd. Zo’n vakantiehuis wil toch iedereen wel? In elk seizoen is het heerlijk om in dit prachtige witte huis vakantie te vieren. In de lente genieten van de ontluikende groene blaadjes, in de zomer lekker beschut onder een groen dak, in het najaar (zoals op deze foto) genieten van de verkleurende bladeren en in de winter heerlijk wandelen in de sneeuw.