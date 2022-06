Kunstlicht: door Genia Prasolova

Hier hebben we een duidelijk beeld van de structuur van de lamp. We hebben niets te veel gezegd, dit design is volkomen uniek in zijn soort. Het is net alsof de lamp gemaakt is van een oud onderdeel uit een oude fabriek. Deze esthetiek is over komen waaien uit Berlijn, het is de esthetiek van leegstaande panden in Berlijn, aan de oostelijke zijde, net na de val van de muur. In die dagen stonden de oude DDR-gebouwen leeg, waardoor je ze als jongere voor het uitzoeken had. Nu zijn er wel wat zaken in de stad veranderd, maar deze esthetiek kom je nog steeds tegen en is zelfs onderdeel geworden van het interieurdesign.