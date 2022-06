Shades of Grey – Sensueel grijs in iedere kamer

Vandaag is het eindelijk zover – de film waar velen naar verlangd hebben komt eindelijk uit in de bioscoop: 50 Shades of Grey. De voorverkoop van de kaarten heeft het bestaande record al verbroken en het enthousiasme van het publiek voor de verfilming van deze romantrilogie, die met een geraffineerde mix van verdorvenheid, erotiek, liefde en geheime fantasieën al miljoenen lezers heeft geboeid, is groot. Reden genoeg voor ons om de titelkleur van deze hype eens beter te bekijken – de vele tinten grijs zijn in de roman en de film tenslotte niet alleen symbolisch bedoeld. Deze veelzijdige kleur komt namelijk overal weer terug, van Christian Grey's ogen en kleding tot aan accessoires en meubels. Toch is grijs niet pas sinds de populariteit van 50 Shades of Grey een graag geziene kleur in interieurs. Saai, lelijk en koud zijn zaken van het verleden – nu is grijs in oneindig veel tinten e krijgen met elegante, stijlvolle, coole en mooie nuances. Wij laten je hier zien hoe sensueel prikkelend de kleur grijs in je interieur kan zijn…