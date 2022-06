Glijbaan Binnen – Interieurplezier voor Jong en Oud

Zonder glijbaan is geen enkele speelplaats compleet, en ook in eigen tuin is deze speeltoestelklassieker populair. Maar helaas nodigt het weer in ons landje er niet altijd toe uit in de open lucht van het glijden te genieten. Daarom wordt een glijbaan binnenshuis ook veel geliefder – bij kinderen maar ook bij ouders. Want glijden is natuurlijk niet alleen heel erg leuk, maar is ook goed voor de motoriek. Daarnaast is regelmatige beweging altijd goed voor de ontwikkeling van onze kinderen – ook bij slecht weer. Hiervoor komen de coole binnenglijbanen van onze experts in de kinderkamer goed van pas. (En we verklappen alvast onze verrassing: we hebben er ook een in een heus volwassen kantoor ontdekt!)