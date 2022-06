Leonardus Interieurarchitecten: Hollandse Meesters

In deze kamer wist Leonardus Interieurarchitecten een geheel eigen binnenwereld te creëren, waarin orde, reinheid en rust basisbegrippen zijn. De bank links geeft je comfort tijdens het aankleden. De badkamer, te zien op de achtergrond, heeft een rustgevende vormgeving, waardoor je helemaal tot jezelf komt. Het is belangrijk om je te onthaasten en je in alle rust gereed te maken voor de nieuwe dag. In deze inloopkast annex badkamer is dit absoluut geen probleem. In deze kamer zul je telkens op en top genieten!

Tot zover het werk van Leonardus Interieurarchitecten. We hopen dat je net als wij superenthousiast bent over hun ontwerpen. We blijven je op de hoogte houden van de top ontwerpen van Nederlandse architecten. Dus blijf ons volgen!

