Valentijnsdesign – Haal Liefde in je Interieur

Bijna is het weer zover: op 14 Februari is het Valentijnsdag! De winkels staan al een poosje vol met roze en rode decoratie, bloemen, chocola en nog veel meer. Op sommigen komt dat misschien overdreven kitscherig over, toch heeft de Dag der Liefde een lange traditie die teruggaat naar de tijd van Sint Valentijn. Eeuwen geleden trouwde deze heilige verliefde paren volgens de christelijke traditie, ook al was dat door de toenmalige Romeinse keizer Claudius verboden, waarvoor hij op 14 Februari in het jaar 269 veroordeeld werd. Later werd hij hiervoor heilig verklaard en is hij nu de beschermheilige van de liefde. Daarom vieren wij tegenwoordig op deze dag de liefde en onze relatie met speciale mensen in ons leven. Om van deze dag een bijzondere dag te maken hebben wij voor jullie deze interieur- en cadeau-ideeën samengesteld zodat jullie van harte met die ene speciale persoon van deze dag kunnen genieten.