Het zwevende huis met prachtuitzicht

Met een uitzicht als dit heb je geen televisie nodig. We kijken over de bomen en de bergen rond het huis. Transparantie, openheid en daglicht zijn de begrippen die in deze kamer een rol spelen. Er is een duidelijke connectie tussen binnen en buiten voelbaar, die je helemaal in tune met de omgeving brengt! De grote bank is comfortabel en biedt ruimte aan veel mensen. In Korea verzameld de hele familie zich vaak in één woning, dat is in deze woonkamer absoluut geen probleem!