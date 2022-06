Bijzondere structuurkunst: mooi voor thuis

De lente is in aantocht, we kunnen niet wachten op het voorjaar. We verlangen naar de warmte en naar de langere dagen. Als het voorjaar daar is, dan genieten we meer van de natuur. Je kunt nu al de natuur op een bijzondere visuele wijze in je interieur integreren. Deze tak met bladeren is een verstilling ondergaan, waardoor deze haast bevroren in de tijd de eeuwige lente uitbeeld. Het is dus een zeer sterke symbolische decoratie. Wat een luxe uitstraling ook, deze muurstructuur. Door het kleurenschema heeft het die bekende metaalachtige kleur. Met dit werk zit je in een industrieel interieur direct goed.