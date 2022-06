70's badkamer krijgt een make-over

De jaren zeventig liggen lang achter ons. En de mensen die ze meegemaakt hebben hoor je met veel liefde over deze periode spreken. Vaak wordt genoemd: de rust die er nog op straat was en de natuurlijk de flower power die overal opbloeide. Natuurlijk heeft elk tijdperk heeft zo zijn eigen charme en soms wil je die charme in je huis uitnodigen. Voor we dat doen kijken we eerst nog even naar de jaren zeventig badkamer, wat een vrolijke kleuren! De ruimte is na al die jaren toch ook echt wel aan een update toe. Daarom wilden de bewoners heel begrijpelijk een make-over aan hun badkamer geven. Daarbij riepen ze de hulp van een expert in.