Voor en Na: 5 geweldige keuken transformaties

Wat een verschil! Hier zien we dat hout het altijd heel goed doet in de keuken. Zo te zien is de muurtegel behouden gebleven, maar in deze setting valt eigenlijk nog best mee. De siertegel boven het aanrecht heeft plaatsgemaakt voor een strook hout. Subtiel detail: bij de deur is de siertegel wel behouden gebleven. En zo in afgeslankte vorm kan het wel.