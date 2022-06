Beijing: Het Grootste Vliegveld ter Wereld door Zaha Hadid Architects

Vandaag presenteren wij aan jullie de eerste foto's van het project dat in de nabije toekomst het grootste vliegveld ter wereld zal worden: de internationale luchthaven in Daxing, Beijing. Hier zullen de nu 45 miljoen passagiers uit kunnen groeien tot het voorspelde aantal van 100 miljoen mensen die ieder jaar van, naar en via Beijing zullen reizen. Gezien de gestage groei van de Chinese bevolking, inclusief het toenemende aantal reizigers uit China, is het niet verwonderlijk dat de bestaande luchthaven in de Chinese hoofdstad de groei van passagiers niet kan bijbenen. Daarom werd besloten plannen op te stellen voor een geheel nieuwe luchthaven die na voltooiing de grootste ter wereld zal zijn.

In 2011 werd de internationale competitie voor het ontwerp van dit spectaculaire project gewonnen door architectenbureau Zaha Hadid Architects – opgericht door dezelfde Zaha Hadid die op dit moment de titel van de beroemdste vrouw in de wereld van de architectuur bezit. Haar ontwerpen onderscheiden zich op het wereldtoneel door haar unieke stijl en zijn te herkennen aan de kenmerkende golvend vormen, gebogen horens en gelaagde en overlappende vormen. Dit alles vinden we ook in dit nieuwste, indrukwekkende ontwerp – ontdek het hier: