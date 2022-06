De Zachte Sfeer van de Naderende Lente

Een zachte sfeer in je interieur is essentieel voor de rust van je gemoed. Steeds meer komen we tot dit besef. Het Oosten, lees Azië, heeft een grote hand in deze bewustwording, we zien dit terug in het minimalistische en rustgevende design van tegenwoordig. Natuurlijk heeft ook het Noorden, zoals Scandinavische design, er de hand in gehad dat we nu zo dol zijn op eenvoudig ontworpen meubels met een heilzaam rustgevende lijn. Onze homify experts hebben een aantal beeldige ontwerpen voor je op een rijtje gezet. We herkennen in deze interieurs de zachtheid van de naderende Lente. Geef je over aan de vitaliserende kracht van het voorjaar!