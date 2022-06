Voor & Na: De Renovatie van een Eengezins-ruïne

Het Voor & Na-project dat we vandaag aan jullie willen vertonen is een eengezinswoning in Vigo, Spanje. Dit huis was compleet verwaarloosd en vervallen en had een complete renovatie dus hard nodig. Bij het zien van de beelden kun je je haast niet voorstellen dat onze experts van T Estudio de Diseño zo'n grote verbetering in de ruimte heeft kunnen uitwerken.

Het huis is het eigendom van een jong, kinderloos echtpaar dat met de renovatie niet alleen de algemene staat van het huis wilden verbeteren, maar tegelijk ook de ruimte wilden aanpassen aan hun persoonlijke smaak en levensstijl. Daarnaast moesten een aantal van de karakteristieke elementen van het oude huis in het ontwerp behouden blijven. Dit hield niet alleen het budget laag, ook werd de oorspronkelijke charme van de oude woning zo behouden. Hoe dit allemaal in zijn werk ging vind je in de collectie afbeeldingen hieronder.