Studio Op Poten: Nederlands Topdesign

Als de achtergrond veranderd blijft de voorgrond niet achter. Dat is in de kunsten zo, en evenzo zeer aan de orde in de wereld van het design. De vorige achtergrond had een egaal karakter, maar deze wand is juist het tegenovergestelde: ruw, gebutst en zeer karakteristiek. Dit is wat je noemt een industrieel interieur, tegenwoordig populair, en doet ons denken aan de leegstaande gebouwen in het Oost-Duitse Berlijn van net na de val van de muur. Deze vacante esthetiek heeft zijn weg naar ons moderne interieur uiteindelijk gevonden. De zachtheid van de meubels contrasteert prachtig met de rauwheid van de muur. Studio op Poten weet met dit ontwerp een sterke visuele kracht in je interieur op te roepen. Waanzinnig mooi.