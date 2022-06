Oudhollands en monochroom design van Iconic Indoors

Op de vorige foto was de toon al gezet: hemelsblauw en zuiver wit. Maar nu de deuren van de kast open gaan, zien we het geweldige geheim dat de kast in zich draagt. In deze stijlkamer wordt modern design Oudhollands, en Oudhollands ontwerp wordt modern! We kijken in de kast en zien zes kruisjes of opsommingstekens. Verraadt dit laatste een conceptuele laag? Gaan die tekens over het cumulatieve karakter van cultuur in het algemeen, over het verleden dat nog steeds aanwezig is in onze cultuur, en telkens als een veenbrand weer oplaait in het moderne design?