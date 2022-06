Designed by David: Prachtige Nederlandse badkamers

Het natuurlijke en het kunstmatige zijn in deze badkamer in balans. Het monochrome wit zorgt ervoor dat deze badkamer een heldere haast transparante sfeer krijgt, die we associëren met rust, schoonheid en helderheid. We denken aan de Griekse badhuizen van marmer en we hebben direct de juiste sfeer te pakken. Maar er is een balans in deze badkamer die de dominantie van het wit breekt, dat is het natuurlijke warme hout. Het warme timbre van het hout geeft je een huiselijk gevoel, waardoor deze badkamer echt een thuissfeer krijgt. Ook is het fijn om wat groen in de ruimte te hebben, waardoor je jezelf echt in tune met de natuur voelt. Hout en zuiver wit: het is een prachtige combinatie. Let ook op het grote bad rechts en het prachtige keukenmeubel links, die zorgen ervoor dat deze badkamer een oord van comfort en ontspanning is. Stel je voor, dat je heerlijk in het water geniet van de heilzame ontspannen sfeer. Die ontspanning hebben we nodig, om de hectiek van het leven in de 21ste eeuw even te ontvluchten! De douche bevindt zich achter de witte muur, naast de decoratieve trap, dit laatste is ook al zo'n innovatie vondst van DBD!