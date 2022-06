Eclectisch Nederlands design van ANNY&

ANNY& ontwerpt vazen met een passie voor het materiaal en de oude ambachten. Dat is ook het verschil dat je ziet als je een massaproduct en een ambachtelijke product naast elkaar zet. De eerste mist de liefde, de tweede straalt het uit! Deze vaas heeft een prachtige versiering op de voorzijde, waardoor er direct een designsfeer in je huis ontstaat. De vaas oogt uniek en is het ook. Je interieur is met één of twee van deze vazen meteen authentiek en bijzonder, dit zal door je omgeving niet onopgemerkt blijven. De kleur van deze vaas is donker, maar dit houdt niet in dat je interieur donker hoeft te zijn, want juist in een lichte omgeving komt deze vaas prachtig uit. Het basis schema zwart-wit is een goed uitgangspunt voor een top-interieur, en ANNY& haakt met deze vaas hierop aan!

Tot zover het eclectisch design van ANNY&. Hopelijk ben je net zo enthousiast als wij! We houden je op de hoogte van de nieuwste ontwerpen op het gebied van Nederlands design. Blijf ons volgen!

