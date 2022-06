Luxe Tuinideeën: door Stam Hoveniers

In de hectiek van de grote stad is je eigen tuin een must. Veel mensen hebben de droom van een stedelijke tuin, maar kunnen soms de juiste ideeën niet vinden. In de designwereld is er veel aandacht voor het fenomeen luxe tuin, we zien vaak prachtige ontwerpen voorbij komen. Onze experts zijn deze wereld ingedoken en kwamen op de proppen met prachtige luxe tuinideeën. Sommige mensen denken dat een tuin een overbodige luxe is, maar niet is minder waar, want je moet tegenwoordig kunnen onthaasten, en waar kun je dat beter doen dan in je eigen luxe tuin. Als je onthaast en ontspant, zul je daarna veel meer energie hebben om de dagelijkse dingen aan te kunnen. Een luxe tuin werkt! Kijk met ons mee naar de ideeën die onze experts tegen kwamen. Veel plezier!