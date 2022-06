5 schitterende keukenrenovaties die je een schat aan nieuwe ideeën opleveren!

Van vol naar leeg. We zien hier hoe praktisch de U-vorm in de keuken is. Zo ontstaat een werkruimte en eetgelegenheid ineen. Donkerbruin met zwart en chroomaccenten zorgt voor luxe, elegantie en sfeer. De koelkast is ingebouwd en de rest van de ruimte in in heldere lichte tinten geschilderd om meer licht via de ramen binnen te brengen. Een ingrijpende en inspirerende renovatie.