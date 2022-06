Bijzondere foto's van de Berlijnse U-Bahn

Als je woont in Berlijn, dan zal je de volgende foto's onmiddellijk herkennen en zeker associëren met de geweldige sfeer in de stad. We gaan kijken in de ondergronds wereld van de U-Bahn. Het is de snelste verbinding van A naar B. Soms is het ook druk en stressvol, maar saai is het nooit. Mensen die in Berlijn wonen zijn natuurlijk helemaal gewend aan het leven met de U-Bahn, maar als toerist of nieuwe stedeling is het even wennen. Elke dag worden zo'n 1,3 miljoen mensen door Berlijn vervoerd via het metronetwerk. De Warschauer Straße en Zoologischer Garten kregen in 1902 de eerste metroverbinding, dat aantal is uitgegroeid tot een indrukwekkend getal van 173 stations.

Deze serie foto's is gecreëerd door de Duitse fotografe Annika Feuss, we zien de mooiste ondergrondse schatten van deze metropool. Als je er woont loop je vaak aan de bijzonderheden van de stad voorbij, maar wij staan er dus bij stil. De stations zijn een belangrijk deel van het Duitse erfgoed. Als je binnenkort weer eens in Berlijn bent, dan moet je echt eens stil staan bij de bijzondere architectuur. Meestal gaat Freuss ´s nachts op creatieve ontdekkingstocht en vindt dan de bijzondere schatten van de ondergrondse architectuur. Het voordeel is de rust die de nacht biedt, waardoor je als fotograaf in alle rust je kiekjes nemen kan. Laten we niet langer wachten en gewoon eens kijken naar de bijzondere foto´s.