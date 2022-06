Pak je Rust in de Klassieke Zentuin

De wereld draait door, 24 uur per dag en 7 dagen per week maken economische principes de dienst uit. Flexibiliteit is een modewoord, maar vaak voel jij je als het elastiekje waar de rek uit is. Om te kunnen voldoen aan de eisen van je omgeving, moet je je kunnen opladen in een vertrouwde omgeving. Sfeer, orde en verstilde momenten zijn dan essentieel. In het Oosten is onthaasten deel van de cultuur, alle rituelen in Japan zijn gericht op perfectie, orde en uiterste rust. Als jouw omgeving om perfectie vraagt, dan kun jij je gesteund voelen door de eeuwenoude Japanse cultuur. De zentuin is een voorbeeld van de oude wijsheid dat perfectie in de eenvoud schuilt, maar die is alleen via uiterste rust en ontspanning te bereiken. Hoe toepasbaar is deze manier van denken in onze vaak overhaaste cultuur. We lijken wel vergeten dat perfectie en kwaliteit alleen door bekwame en rustige handen te bereiken zijn. In de zentuin kom je tot rust en vind je jouw authentieke centrum en kracht terug. Kijk met ons mee naar mooie ideeën voor de authentieke klassieke zentuin.