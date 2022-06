Restauratie van een Rijksmonument in Utrecht

Een historisch pand is de droom van veel mensen. Vaak zijn deze panden best prijzig en kunnen pas door een enkeling na een geslaagde huizencarrière (goedkoop kopen, opknappen en met winst verkopen) aangekocht worden. Maar het belangrijkste is dat ze niet onbereikbaar zijn. Als je er een te pakken hebt moet je hem laten restaureren, waardoor zo'n historisch pand comfortabel en mooi wordt. Een oud pand kan een heerlijke moderne leefwereld zijn, als je er moeite in steekt! Goede raad in deze is zeer belangrijk, daarom laten we je dit pand zien dat prachtig gerenoveerd is door ABC-Idee. Deze experts weten hoe ze een pand als dit onder handen moeten nemen. Ze wist van dit historische pand een hedendaagse topwoning te maken! Kijk met ons mee en laat je inspireren!