Renovatie van een 17e-eeuws grachtenpand door Studio Ruim

Ontwerpers René van der Leest en Sigrid van Kleef begonnen hun bedrijf Studio RUIM in 2003, na de voltooiing van hun studies in design en architectuur. Nu, meer dan een decennium later, heeft het creatieve duo een aantal zeer succesvolle projecten op hun naam en hebben ze een herkenbare ontwerpstijl ontwikkeld in theater en architectonische vormgeving. Het duo is erg toegewijd aan hun ontwerpen, ze begeleiden elk project van ontwerp tot bouw en van verlichting tot aan speciaal meubilair. Zij zorgen voor een gestroomlijnd proces waarbij alle partijen betrokken zijn.

Een grachtenpand uit de zeventiende eeuw opknappen is één ding, maar respect houden voor de oude glorie en dat naadloos weten te combineren met moderne elementen: dat is een ware kunst. En die kunst beheersen Sigrid van Kleef en René van der Leest van Studio RUIM als geen ander. Zij hebben zich als interieurarchitecten gebogen over de restauratie van een monumentaal pand aan de Herengracht in Amsterdam en hebben daarbij de eeuwenoude sfeer van het huis moeiteloos laten samensmelten met modern design en vakmanschap.

Op het eerste gezicht straalt het huis de serene rust uit van een klassieke grachtenwoning, maar als je beter kijkt zie je een totale symbiose tussen oud en nieuw. Klassieke componenten als de lambrisering, de luiken en de balken sluiten perfect aan bij moderne materialen als staal, Corian en gevlinderd beton.

homify is erg trots om je mee te kunnen nemen op een tour door dit prachtige 17e-eeuwse pand, dat zo fantastisch gerestaureerd is door Studio RUIM. Loop even met ons mee en laat je betoveren door de schoonheid van de Gouden Eeuw, die als een gloed uit het verleden door het nieuwe interieurontwerp heen straalt.