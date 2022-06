Een Gezinshuis met Kleur: Een IJzersterk Ontwerp

Een relaxruimte is in onze hectische tijd beslist geen overbodige luxe, we kunnen misschien wel stellen dat het een noodzaak is. Onthaasten, ontprikkelen of tot jezelf komen: het zijn woorden en uitspraken die we steeds vaker horen. Onze westerse cultuur is het contact met de ontprikkel-mechanismen verloren. In het Oosten zijn deze mechanismen echter een essentieel onderdeel van de cultuur. We kunnen dus veel van onze vrienden uit het Oosten leren. Deze ruimte haakt in op de Oosterse esthetiek, door de Boeddha een prominente plek in de ruimte te geven. De kleuren zijn erg modern en westers, maar eerbiedigen de rust die uit een Oosters design zou moeten spreken. De heerlijke stoel biedt jou de mogelijkheid om rustig te gaan liggen, te genieten van je rust of van een goed boek. De takjes geven de kamer een zenachtige sfeer, die eenvoud en rust uitstraalt. Het is een prachtig ontwerp van IJzersterk Interieurontwerp. In deze kamer kom je tot jezelf!