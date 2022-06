Muurbloem Design Studio: Nederlands Design voor Thuis

De minimalistische stijl is populair en wijdverspreid in het Westen. Muurbloem Design Studio haakt in op deze stijl, waarbinnen de eenvoudige vorm een grote rol speelt. Deze lamp is erg uniek en mooi. De vormen zijn geometrisch en staan daarom supergoed in een strak modern interieur. Er spreekt een zekere rust uit deze lamp, die zijn invloed in je interieur zeker zal laten gelden. Ondanks zijn innovatieve design lijkt de lamp wel aan te sluiten op de oude conventies van de schemerlamp, want bij deze laatste was ook altijd de lampenkap, aan de onderkant van de lamp, groter dan de versieringen erboven.