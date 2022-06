Vroonland Design: Bijzonder Nederlands Design

We hebben allemaal wel zo'n stoel in de slaapkamer, die gebruikt wordt voor een doel waar hij eigenlijk niet voor gemaakt is, namelijk als kledingstapelplaats. Terloops leggen we kleding en andere accessoires op de stoel, die binnen de kortste keren verandert in een bonte, slordige verschijning. Deze stoel luistert naar de naam: Extension Chair, en is ontworpen met het doel aan die rommelige praktijk een einde te maken. Hij heeft namelijk een kapstok waaraan jij je kleding kunt hangen: hoe handig is dat! Geen rommelige berg kleren meer in je kamer. Door zijn klassieke design met moderne twist en comfortabele zitvlak is deze stoel echt een aanrader. Een goed idee van Vroonland.