De Mancave – Mannelijke Luxe door Kabaz

De interieurdroom van iedere man is natuurlijk een aparte ruimte geheel ingericht voor zijn hobby's, naar zijn smaak en ideaal om met vrienden in te relaxen, een potje te poolen, muziek te draaien of een pokeravondje te hebben. Een mancave dus! Overgewaaid uit Amerika vinden we ook in Nederland steeds vaker interieurs die plaats maken voor de “mannengrot” – waar vrouwen niet mogen komen, plezier een must is en mannenhobby's centraal staan. Waar de kamer voor de man vroeger vaak een studeerkamer of kantoor was is het nu een mediakamer, fitnessruimte of een werkplaats waar de man of mannen in huis hun mannending kunnen doen. Hoe zo'n mancave eruit kan zien willen we jullie vandaag laten zien, in de vorm van dit spectaculaire design in Blaricum, door luxe-experts Kabaz.