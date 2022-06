Deze 20 dingen kun je rustig verwijderen uit je huis!

Er zijn zo van die dingen die niet echt een toevoeging zijn aan die stijlvolle look van je huis. Soms ben je je dit niet bewust omdat je deze spullen al hebt sinds je studententijd of hebt overgenomen als gewoonte vanuit je ouderlijk huis. Zo kan het gebeuren dat je hetzelfde merk serviesgoed dat je moeder of grootmoeder had wilt kopen. Het kan ook zo zijn dat je meubelstukken kiest omdat je thuis altijd al dit soort meubilair had of de muren van de slaapkamer in precies dezelfde kleur schilderen.

Vaak ben je je er niet eens van bewust… . Daarom hebben we besloten om dit artikel te maken met een lijst van dingen die je anno 2018 rustig uit je huis kunt verwijderen waardoor je huis aan stijl en charme zal winnen. Aan het eind kun je vertellen of je het ermee eens bent of niet. Klaar? Laten we beginnen!