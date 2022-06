11 schitterende keukenfronten: supergaaf design!

Oude tijden herleven, zeker als je een oude woning tot je beschikking hebt die smeekt om authentiek design. In deze keuken is een variatie op oud design gemaakt, het gaat dus om nieuw design waarbij oude materialen gebruikt zijn. Dat zien we goed aan de keukenfronten. We noemen dit ook wel ‘upcycling’: objecten krijgen een nieuwe bestemming en worden niet, zoals bij recycling, tot een ruwe grondstof teruggebracht. Op brocantes en rommelmarkten kun je vaak complete delen van oude keukens vinden. Die neem je dan mee naar huis, knapt ze al dan niet op (je laat ze shabby of niet), om ze vervolgens in je nieuwe ontwerp in te passen. Dat laatste is dus in deze nieuwe keuken gebeurd.