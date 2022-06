Citrus is een Explosie van Kleur in je Huis

Kleur is één van de beste manieren om een echt design statement te maken in je huis. Dit kun je doen door gebruik te maken van contrast, een specifieke bijzondere kleur of het mengen van een verzameling kleuren. Het juiste kleurenschema kan net dat verschil in je interieur maken. Van alle kleuren in het spectrum gaat er niets boven een beetje citrus, gewoon om de zaak op smaak te brengen. Wat dacht je trouwens van oranje, pompelmoezen of pomelo's, met al deze kleuren en tinten heb je de perfecte remedie in handen om een doffe ruimte op te fleuren! Natuurlijk, de aarde tinten en het grijs hebben hun plaats, maar er is altijd ruimte voor een citrus kleuren splash! In een vrolijk interieur is je stemming goed, dat kan niet anders met zoveel kleur. We gaan je trakteren op een aantal tropische snoepjes, gewoon om je humeur een extra boost te geven. Echt, geen maandagochtend gaat vervelend worden in de volgende smaakvolle interieurs. Kijk met ons mee!