Voor en Na: saaie keuken wordt culinair paradijsje!

Tijdens een verbouwing is het soms raden wat er precies allemaal gaat gebeuren, zeker als je niet weet wat de plannen precies zijn. En dat is ook wat geldt voor de raadselachtige constructie die we in het midden zien. Wat zal dit gaan worden? Het is een feit dat het iets industrieels uitstraalt. Maar over het hoe en wat laten we je nog even gissen. Een mooie plek gaat het in ieder geval worden, dat staat vast.