Prachtige betonnen huizen

Als we denken aan ruw en zichtbaar, dan springt ogenblikkelijk de Japanse architectuur in onze gedachten. De Japanners zijn al sinds mensenheugenis de meesters van het minimalisme, en weten maar al te goed de visuele aantrekkingskracht van het beton te benutten. Ze schilderen het niet, ook wordt het beton niet bedekt met hout of andere materialen. De ruwe naakte textuur is geliefd in Japans, ze proberen de rauwe kwaliteit van het beton duidelijk niet te verbergen. Het grote visuele effect, dat beton in zich draagt, jagen zij in hun bouwkunde na. Gewoon de kern laten zien, that's it!