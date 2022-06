Kandelaars voor een Romantische Sfeer

De eenvoud van dit kaarslicht is een typisch voorbeeld van 'less is more', deze filosofie kon niet overtuigender naar voren worden gebracht. In een modern interieur staan kaarsen altijd goed. Je kunt ze in een kaarsenvaasje of potje zetten, zoals op de foto, maar ook gewoon in een ouderwetse kaarsenstandaard, die moet dan natuurlijk wel een bijzondere vorm hebben! Dit waxinelichtje is sowieso makkelijk en mooi. Deze lichtjes kun je echt in heel veel verschillende waxinelichthouders stoppen, met de gekste vormen en meest expressieve vormen! Maar nogmaals, 'less is more'.

Tot zover de mooie kandelaars en kaarsen. Je hebt kunnen zien dat het creëren van een bijzonder en romantisch interieur niet moeilijk is. Een beetje creativiteit en moeite brengt je een heel eind op weg. Gewoon doen wat goed voel!

