Luxe woonkamers: Hedendaagse inspiratie

De woonkamer wordt steeds meer de plek waar gezinnen samen komen om te praten over hun dag of rustig ontspannen voor de tv zitten. Velen van ons zien graag dat de ideale familie in de avond spelletjes speelt en de tv voor de verandering niet aan zet. Maar in werkelijkheid hebben de meeste mensen geen zien om na een dag werken nog Monopoly te spelen, want er zijn direct andere huishoudelijke zaken die de aandacht vragen. Vaak ontbreekt ook de zin en energie om leuke dingen te doen. Eigenlijk zijn we al heel tevreden als we al knikkebollend op de bank voor de tv kunnen hangen.

Maar als je een ruimte creëert waarin het hele gezin samen kan komen in een prachtig decor, dan wordt het een heel ander verhaal. Dan is de woonkamer geen tv-kamer, maar een gezinskamer. De woonkamer moet dus op een hoogwaardige wijze ingericht zijn. We gaan je voor dit nobele doel een aantal handig tips geven, die eenvoudig en makkelijk uitgevoerd kunnen worden. Creëer met deze tips je eigen stijl, dus wees gewoon creatief! Dan heb je straks een woonkamer om van te genieten!