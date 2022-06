De 5 modernste open haarden van dit moment!

Een open haard is het toppunt van gezelligheid en warmte. Het geeft ons de mogelijkheid om de ambiance en sfeer van een ruimte volledig te bepalen. We gebruiken open haarden niet alleen als warmtebron, maar tegenwoordig ook steeds meer als rustieke decoratie, zelfs in onze slaapkamers. Het assortiment op de markt is enorm, van klassiek tot modern, van keramiek tot metaal en zelfs haarden op bio-ethanol zijn gesignaleerd. De open haard lijkt een serieuze concurrent van de centrale verwarming te worden.

Kortom, het wordt als de meest aantrekkelijke manier gezien om het huis eens lekker warm op te stoken. Tijdens de winter is het natuurlijk een zeer sfeervol gebeuren om het hout in het vuur te gooien. Dat ziet er prachtig uit. Soms verdwalen we in gedachten, dan zien we de huizen van weleer, en de warme gloed van de haard schijnend door de ramen. Maar dit is natuurlijk nostalgische mijmerij. Tegenwoordig is de haard modern geworden. Dus zet de romantische haard even uit je hoofd en kijk mee naar de trends die wij voor je op een rijtje gezet hebben.