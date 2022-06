10 voorbeelden van een shabby chic woonstijl

Een shabby chic woonstijl is bij velen van ons zeer geliefd. Het wordt wel eens vergeleken met een brocante woonstijl, maar is toch net even anders. De rustgevende kleuren, de grote meubels en materialen zoals gebeitst hout en smeedijzer, zijn kenmerkend voor een shabby chic woonstijl. Of je nu al je fan bent van deze stijl of meer te weten wilt komen over shabby chic, je moet zeker en vast verder lezen. In dit Ideabook hebben we namelijk tien foto’s op een rijtje gezet waar je de shabby chic stijl in terugziet. Handig om inspiratie op te doen voor in je eigen huis!