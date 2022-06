8 prachtige huizen van minder dan 75 m²

De natuurlijke structuur van het huis hierboven doet denken aan een dorpshuis. De gevel is zeer aantrekkelijk, wat mede komt door de natuurlijke textuur en levendige kleuren. Binnen in dit huis vinden we leuk interieur met veel natuurstenen elementen. Het is woning voor iedereen die gek is op kleine, schattige, oude huisjes die we in mening Zuid-Europees dorp tegenkomen.