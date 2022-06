De coolste containerwoning die je ooit gezien hebt!

In onze moderne tijd is het een trend om ecologische verantwoord te bouwen. De tijd van de grijze industrie loopt op zijn einde, want de meeste mensen zijn het er wel over eens dat het zo niet langer kan. Onze leefwijze wordt ook anders, want nu is het in de mode om kleiner en eenvoudiger te gaan wonen. Dit huis is gebouwd met al deze goede ideeën in het achterhoofd, maar voor de luxe was er ook alle ruimte. Eigenlijk is dit huis gewoon het keiharde bewijs dat eco en elegant heel mooi samen kunnen gaan! De tuin van deze woning is zo’n beetje de mooiste die we de laatste tijd gezien hebben, deze past goed bij de containerwoning, die zich naar deze schitterende setting opent. Samen met een expert ontwerp je snel je droomwoning.