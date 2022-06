8 creatieve manieren om een ruimte te scheiden

Soms kan het handig zijn om een ruimte te verdelen in verschillende functionele gebieden. Bijvoorbeeld als de woonkamer heel groot is of als het uitzicht op de werkplek niet al te mooi is. Room dividers zijn hiervoor ideaal omdat ze vaak luchtig zijn, goedkoop en extra opbergruimte creëren. Scheidingswanden zijn ook perfect voor al je een gelijkvloerse woning hebt. Voor het maken van een scheidingselement is een grote investering vaak niet nodig, want met een beetje creativiteit en vindingrijkheid maak je ze makkelijk zelf. Een kamer scheiden van een andere op een perfecte manier? Wel, dit kan op deze 8 unieke manieren!