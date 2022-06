Dit kleine huis heeft alle ruimte van de wereld!

Een klein huis dat alle ruimte van de wereld heeft. Misschien lijkt dit wel een onoplosbare paradox, maar dat is het niet. Het is namelijk vooral het uitzicht en de locatie die dit kleine onderkomen een schitterend ruimtelijk gevoel geven. Het gaat om een klein penthouse met een schitterend dakterras. Met een ontzettend leuke mix van verschillende stijlen is men hier aan het inrichten gegaan en dat heeft een fantastisch resultaat gegeven. En dat allemaal in het hectische India! De experts van Ink Architecture hebben hun best gedaan om dit ontwerp zo te maken dat iedereen er van onder de indruk is. Kijk lekker mee!