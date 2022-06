Villa Vught: een Hollands sprookje

Doreth Eijkens werkt vanuit een persoonlijke dialoog met haar cliënten. Elk nieuw ontwerp begint met een persoonlijk gesprek. Door onbevangen en open te luisteren naar je verhaal is ze in staat om zich volledig in te leven in jouw wensen en behoeften. Eijkens vindt het ook leuk om je te verrassen met een onverwacht en uitdagend ontwerp. Het doel is het creëren van een warm thuisgevoel in de juiste vorm en met aandacht voor details en ambiance. Het ontwerp van je huis is als het ontwerp van een maatpak, dat moet ook goed aansluiten op je persoonlijkheid. Kleur, licht, geluid en ruimte, zowel binnen als buiten, spelen een belangrijke rol in de conceptie van het ontwerp. Haar visie is dat de ruimte een verhaal vertelt, met licht en architectonische vormgeving creëert ze de juist ambiance. Licht geeft diepte en contrast aan de ruimte en belicht vaak juist die architectonische elementen die in het oog springen. Doreth Eijkens luistert, voelt aan, analyseert, ordent en komt altijd met een innovatief ontwerp!