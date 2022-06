Realistische olieverfkunst: Het werk van Saskia Vugts

Saskia Vugts mag met recht een Hollandse meester genoemd worden. Haar portretten zitten vol met passie en sprankelende details, waardoor de persoonlijkheid van het onderwerp van het linnen spat! Haar filosofie is helder: ’ieder persoon is uniek en deze unieke persoonlijkheid wil ik vastleggen.’ In haar werken maakt ze dit meer dan waar. De portretkunst kan de foto overtreffen, misschien niet qua exactheid, maar wel qua ziel. Het duurt maanden eer een werk af is, maar als het eenmaal aan de muur hangt, wordt het kunstwerk absoluut het centrum van je interieur. Vugts werkt ook in opdracht, dus als je een idee hebt voor een prachtig portret, dan is je concept bij haar in goede handen. We gaan je een aantal prachtige werken laten zien, gewoon om je bekend te maken met het schitterende werk van Saskia Vugts. Kijk met ons mee en verbaas je over deze wonderschone portretten.