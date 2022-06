Een Huisje aan Zee: Frisse Inspiratie

Luxe is prachtig en fijn. Luxe aan zee is helemaal het einde. Deze kamer heeft dit allemaal. De overvloedige ruimte doet denken aan het strand zelf, deze kamer wordt gekenmerkt door een grote openheid die zorgt voor een sfeer van rust en sereniteit. Het prachtige uitzicht stroomt als het waren naar binnen. De eetzaal op de achtergrond is groot en voortreffelijk ingericht, het is echt een ruimte waarin je met je dierbaren kunt genieten van een top diner. Overal in het huis aan zee vind je grote ramen die het interieur het daglicht geven die het verdient. Natuurlijk kun je overal schuifdeuren openzetten, waardoor de zeewind binnen vrij spel heeft. Let ook even op het prachtige cilindrische dakraam, die de kamer doet overstromen met licht. Het lijkt wel het dak van het Pantheon in Rome!